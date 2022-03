Kjell Scherpen ontkent de geruchten over speelminuten: "Het zou geen gezonde situatie zijn"

KV Oostende haalde in januari doelman Kjell Scherpen op uitleenbasis weg bij Brighton.

Afgelopen zomer trok Kjell Scherpen van Ajax naar Brighton. Daarmee was een transfersom van 5 miljoen euro gemoeid. In januari werd hij door KV Oostende binnengehaald en meteen in het elftal gedropt, ten nadele van Guillaume Hubert. Toen was te horen dat hij verplicht minuten moest pakken.

Scherpen ontkent dat gerucht. “Mocht dat wel het geval zijn, dan zou het geen gezonde situatie zijn", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Het zou niet fair zijn tegenover de andere doelmannen in het team. Ik moet het beste van mezelf geven om mijn plek af te dwingen."

In de deal zit geen aankoopoptie. Een verlengd verblijf aan de kust ligt moeilijk. "Ik ga alleszins de voorbereiding bij Brighton meedoen. Daarna bekijken we wat er volgt. Een nieuwe uitleenbeurt volgend seizoen is een optie."