Geboren leider Faes hoopt op zijn kans bij de Rode Duivels: "Vertrekken bij Anderlecht was de juiste keuze. Ik zit hier nu toch hé"

Voor een verdediger die nu opgeroepen is voor de nationale ploeg is het een uitgelezen kans om zich te bewijzen. Het is immers de regio waar de Duivels het meeste problemen hebben. Enter Wout Faes, niet blessuregevoelig, kapitein bij Reims en altijd spelend.

Het is pas de tweede keer dat de 23-jarige verdediger wordt opgeroepen. Vorige keer speelde hij echter geen minuut en daar hoopt hij nu verandering in te brengen. De positie van Toby Alderweireld lijkt hem op het lijf geschreven. "Ik ben nu toch iets meer op mijn gemak. Ik heb al eens gezien hoe het hier allemaal werkt", lachte hij. "Er zullen kansen komen voor onervaren spelers en ik hoop zeker mijn kans te krijgen."

Faes kreeg zijn opleiding bij Anderlecht, maar speelde er geen enkele match voor het A-elftal. Via Excelsior en Oostende belandde hij in Frankrijk bij Reims. "Ik heb een goed stappenplan gevolgd in mijn carrière vind ik zelf. Ik heb heel veel vertrouwen gekregen van onze huidige coach. Ik zit in een goeie situatie. Ik heb me geïnstalleerd en mijn prestaties gaan ook in stijgende lijn."

Faes beseft uiteraard dat hij zich kan bewijzen en heeft zelfs het WK in Qatar in zijn achterhoofd. "Elke speler moet ambitieus zijn. Ik ga hiervan genieten en hoop mijn debuut te maken. Als de prestaties bij mijn club goed blijven zal de rest wel volgen. Of ik hier een leider kan zijn? Dat zit sowieso in mijn spel en op het veld zal ik dat wel kunnen tonen."

Progressie

Elk seizoen is beter dan het vorige geweest, wat belangrijk is voor een jonge speler. Vorig seizoen pakte hij nog veel kaarten. Dat heeft hij dit seizoen uit zijn spel gehaald. "Ik heb ook puur op het vlak van concentratie progressie gemaakt. Ik heb daarvoor ook een team achter me nu. Dat helpt me, ik heb serieuze stappen gezet."

En volgende dinsdag is de match tegen Burkina Faso in het Lotto Park. Een rentree bij zijn jeugdclub, met een heel ander statuut dan hij er vertrokken is. "Ik ben daar vertrokken en heb er de vruchten van geplukt. Gert Verheyen haalde me naar Oostende en dat is uiteindelijk de ideale stap gebleken. Ik zit hier nu toch hé. Ik denk wel dat alles in orde is gekomen."