'EK2028 wordt in deze vijf landen gespeeld'

In 2024 wordt het EK afgewerkt in Duitsland. Op 7 april weten we officieel waar het EK vier jaar later zal plaatsvinden.

Al is men er in de Britse media al zeker van: het achttiende EK zal in 2028 georganiseerd worden in vijf landen: Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland. Geïnteresseerde landen konden tot woensdag hun bid indienden bij de UEFA, maar The Times weet dat er, buiten het Verenigd Koninkrijk plus Ierland, niemand zich geroepen voelt om het Europees Kampioenschap te organiseren. Op zeven april zal UEFA de knoop officieel doorhakken.