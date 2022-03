Vlap solliciteert openlijk: "Anderlecht? Ik heb het hiér naar mijn zin"

RSC Anderlecht verwelkomt deze zomer wederom een half huurlingenleger. Ook Michel Vlap lijkt op dit moment terug te keren. Al is FC Twente wél van plan om rond de tafel te gaan zitten.

RSC Anderlecht verhuurt Michel Vlap momenteel aan FC Twente. The Tukkers hebben dan wel geen aankoopoptie op de Nederlander, maar de roodhemden willen wel bekijken of een definitieve overstap tot de (financiële) mogelijkheden behoort.

“Misschien ben ik hier volgend seizoen opnieuw”, ziet Vlap zo’n transfer in De Telegraaf ook zitten. “Ik weet zelf niet wat er te gebeuren staat, maar ik heb het hier naar mijn zin én Twente is tevreden over mijn prestaties. We zullen zien.”