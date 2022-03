Wat verandert de komst van Overmars op sportief vlak? "Types als Seck zien we niet meer"

De komst van Overmars overheerst het voetbalnieuws. In Het Belang van Limburg kwam Johan Boskamp terug op de manier waarop Overmars is moeten vertrekken in Ajax. Daarnaast heeft de ex-coach van Anderlecht het vooral over de sportieve capaciteiten van de nieuwe directeur voetbalzaken van Antwerp.

"Hij kan je naar een hoger niveau tillen en is een meesteronderhandelaar. Zelfs overbodige spelers als Traoré of Marin kon hij voor veel geld verkopen. Ik vraag me wel af hoe de samenwerking met Gheysens zal verlopen. Die loopt geregeld de kleedkamer binnen en dat ziet Overmars niet graag. Iemand als Nainggolan voor drie miljoen halen, zou hij ook niet gedaan hebben." "Overmars haalde in de beginjaren vooral jonge talenten naar Ajax en dat zie ik hem bij Antwerp ook doen.En verwacht je maar aan voetballende verdedigers, backs die belangrijk zijn en middenvelders met diepgang. Types als Seck zien we niet meer", besluit Boskamp.