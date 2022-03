Dion Cools weg bij Essevee, terug naar Denemarken: "Overtuigd dat ik mijn plaats waard ben"

FC Midtjylland verhuurde Dion Cools aan Zulte Waregem zonder aankoopoptie. En dus moet Cools na dit seizoen terug naar Denemarken voor het laatste jaar van zijn contract.

Nadat het bij Club Brugge niet lukte, trok Cools naar Denemarken. Ook daar liep het na het vertrek van Brian Priske minder, waardoor een uitleenbeurt aan Zulte Waregem volgde.

“Ik heb ginder nog één jaar contract, in principe keer ik op het einde van het seizoen terug. Ik word er op 1 juli weer verwacht”, zegt Cools aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Geen probleem, ik ben ervan overtuigd dat men binnen de club weet dat ik mijn plaats waard ben. De ploegmaten waren ook fantastisch, ze toonden allemaal veel respect, ik amuseerde mij. Op de club.”

Cools koos ook voor de Maleisische nationale ploeg. Een telefoontje van de kroonprins overtuigde hem. ““De kroonprins van Johor bleek een enorme voetbalfanaat, hij is de eigenaar van de grootste club van Maleisië, een man met veel aanzien. Hij heeft mij over de streep getrokken.”

“‘Je moet je land helpen’, zei hij me. En dan speelden toch mijn emoties. Kijk naar mij, je ziét meteen dat ik geen Belg ben. En mijn opvoeding was ook wel een beetje anders. Mijn mama was heel streng, met veel nadruk op respect voor andere mensen.”