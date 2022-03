Hans Vanaken mikt op basisplaats op WK en twijfelt daardoor aan transfer

Hans Vanaken is met de Rode Duivels op stage, als voorbereiding op de oefenwedstrijden tegen Ierland en Burkina Faso.

De bedoeling van de speler van Club Brugge is duidelijk. Hij mikt op een basisplaats op het WK in Qatar eind dit jaar. “Dat is zeker mijn ambitie. Maar die heb ik al altijd gehad. Sinds het EK krijg ik kansen en probeer ik die te grijpen. Ik wil dan laten zien: als je mij zet, kan je op mij rekenen”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Op het EK kreeg Vanaken die kans niet. “Dat is het enige dat je niet zelf in de hand hebt. Ik kan me alleen maar zo goed mogelijk laten zien op de trainingen. Ik kon mezelf niets verwijten."

En dan komt het er nu op aan om veel te spelen. Een transfer zou wel eens kunnen uitblijven in functie van het WK. “Met oog op het WK is spelen belangrijk. Ik denk dat ik sowieso niet iemand ben die zich in avonturen stort. Als ik vertrek, is dat met de bedoeling om te spelen. Al weet je het natuurlijk nooit. Je kan in je hoofd de beste stap maken en dan kan het nog tegenvallen.”