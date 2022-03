'Marc Overmars heeft eerste transfer voor Royal Antwerp FC al klaar'

Royal Antwerp FC verraste eerder deze week met de komst van Marc Overmars als technisch directeur.

Het was een stevige verrassing, de komst van Marc Overmars bij The Great Old. Eentje die ook voor de nodige commotie zorgde gezien de reden van zijn vertrek bij Ajax.

Volgens MSV Foot heeft Overmars al een eerste zomertransfer klaar voor Royal Antwerp FC. Branco Van den Boomen zou overkomen van Toulouse in Ligue 2.

De Eindhovenaar zit sinds 2020 in Frankrijk. Ervoor speelde hij bij FC Eindhoven, SC Heerenveen en De Graafschap. Dit seizoen scoorde hij al 12 goals en deelde hij 18 assists uit. De 26-jarige speler ligt er nog tot midden 2023 onder contract.