Hij heeft het record van Rooney in het vizier: "Hij is momenteel de beste spits ter wereld"

Engeland won gisteren zijn oefenpot van Zwitserland met 2-1. Wederom was het Harry Kane die de winnende treffer scoorde. De spits van Tottenham zit nu aan 49 goals in 63 interlands.

Daarmee staat hij op gelijke hoogte met Sir Bobby Charlton en heeft hij Wayne Rooney (53) in het vizier. "Zoals hij nu speelt, is hij voor mij een van de beste spitsen ter wereld. Waarschijnlijk de beste", aldus Luke Shaw. "Hij toont week in, week uit, zijn enorme vorm. Het is een genot om naar hem te kijken. Ik weet zeker dat hij op zoek gaat naar een volgende Gouden Schoen en al die andere records."

Ook bondscoach Gary Southgate stak de lof niet onder stoelen of banken. "Het rijtje namen waarin hij nu staat, is al geweldig. Dat zal veel voor hem betekenen. En we kunnen er niet omheen, hij lijkt het record ook te gaan pakken. Hij blijft er gelukkig heel kalm onder. En dat record, dat moet-ie dan maar pakken in de WK-finale."