Geen twijfel bij analist: "De beste verdediger bij Rode Duivels"

De Rode Duivels slaagden er tegen een toch wel zwak Ierland niet in de netten schoon te houden.

België kreeg tegen Ierland twee doelpunten tegen, waardoor de Rode Duivels bleven steken op een 2-2-gelijkspel tegen een toch wel matige tegenstander.

Analist Philippe Albert vond Arthur Theate in Dublin de beste verdediger. “Met hem kan je naar de oorlog. Hij heeft een goede pass in de voeten, is sterk met het hoofd”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Boyata deed het dan weer minder. “Je zag dat hij lange tijd geblesseerd was. En tegen Ierland moet je klaar zijn voor de fysieke strijd.”