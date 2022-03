'Eden Hazard vanmorgen succesvol geopereerd, interlandbreak in gevaar'

Volgens verschillende bronnen op sociale media is Rode Duivel Eden Hazard vanmorgen geopereerd.

Vorige week liet Real Madrid weten dat Eden Hazard een chirurgische ingreep moest ondergaan om een titaniumplaatje in zijn enkel te laten verwijderen.

De Rode Duivel had de laatste tijd meer en meer last van het plaatje. Daarom werd beslist om het te verwijderen. Het plaatje was normaal bedoeld om te blijven zitten en zat er al enkele jaren.

De operatie zou vlot verlopen zijn. Er wordt geschat dat Hazard zes tot acht weken out zal zijn. Deelname aan de volgende interlandbreak is hoogst onzeker.