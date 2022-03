'Het gaat snel: Serie A klopt aan voor jonge Belg met verleden bij Oostende en Anderlecht'

Heel wat jonge Belgen zijn volop hun stempel aan het drukken op de voetbalwereld. En dan kloppen de grote competities al eens aan.

Wout Faes is via de jeugd van Lierse en Anderlecht doorgestoten naar het volwassen voetbal. Hij beleefde een aantal uitleenbeurten in Nederland, maar brak pas echt door bij KV Oostende.

Lazio

Vandaar ging het naar Reims, waar hij in de winter van 2019-2020 een contract tekende voor 4,5 seizoenen.

Maar ook daar doet hij het goed en dus komen er kapers op de kust. Olympique Marseille roerde zich al, volgens Italiaanse bronnen wil nu ook Lazio er vol voor gaan.