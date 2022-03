Algerije dient klacht in bij FIFA en eist dat terugwedstrijd tegen Kameroen herspeeld wordt

Na een 0-1-zege bij Kameroen beschikte Algerije over de beste papieren om zich via de barrages naar het WK in Qatar te knokken. Na een dramatische wedstrijd met een tumultueus slot ging Kameroen in extremis met het WK-ticket aan de haal (1-2).

Na negentig minuten stond het 0-1 voor Kameroen. Diep in de tweede verlenging bracht Touba (ex-Club Brugge) Algerije langszij. Tot diep in blessuretijd was Algerije virtueel geplaatst voor het WK, maar in minuut 124 bezorgde Ekambi de Algerijnen een ongekende dreun. Na afloop uitten spelers en coach van Algerije forse kritiek op de scheidsrechter. Volgens La Gazette du Fennec gaat de Algerijnse voetbalbond een stapje verder. Zij zullen donderdag immers een officiële klacht indienen bij de Afrikaanse voetbalfederatie en de FIFA. De voetbalfederatie zou over een rapport beschikken waarin het meerdere ernstige fouten van de arbitrage opgesomd heeft. Algerije eist dat de terugwedstrijd herspeeld zal worden. De kans dat de Woestijnvossen hun slaag thuis zullen halen, lijkt evenwel erg klein.