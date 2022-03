Deze spelers hebben een streepje voor en zijn zo goed als zeker van hun selectie voor Qatar: Trossard, Dendoncker, Vanaken

De eerste 15 à 16 namen liggen al helemaal vast in de selectie van Roberto Martinez. Dat kunnen er zelfs meer zijn. En wie er nog bij wil komen, zal de komende maanden wel heel goed moeten zijn, want drie andere plaatsjes zijn zo goed als zeker ook bezet.

De selectie van 23 voor het WK maken is geen makkelijke taak. Er moet met veel factoren rekening gehouden worden. Zo ook polyvalentie bij de bankzitters. En daarin blinken enkele spelers uit. Leander Dendoncker bijvoorbeeld, die tegen Ierland op het middenveld speelde, maar tegen Burkina Faso inviel als rechter centrale verdediger.

Of Hans Vanaken, die op alle posities op het middenveld kan spelen. En dan is er nog Leandro Trossard, die zowel in de pocket als de hele linker- of rechterflank voor zijn rekening kan nemen. Die drie hebben sowieso een streepje voor. "We hebben polyvalente spelers nodig. Zoals Trossard inderdaad", knikt bondscoach Martinez als we hem dat voorlegden. "Hij kan de hele vleugel pakken of in de aanval spelen."