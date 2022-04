Kompany bevestigt: Anderlecht moet het zondag zonder cruciale pion doen

Anderlecht zal het tegen Charleroi en Kortrijk zonder Majeed Ashimeru moeten doen. Zijn enkelblessure is erger dan eerst gedacht.

De Ghanese middenvelder mist al zeker de laatste twee matchen van de reguliere competitie en ook voor de bekerfinale is hij op dit moment nog onzeker. "Spijtig voor die jongen, want hij zat in een goeie flow", aldus Kompany. Anderlecht wacht nog op de laatste testresultaten. Hij liep een verstuikte enkel op in de match tegen Gent, maar door de vochtophoping moesten er nieuwe echo's genomen worden.

Joshua Zirkzee van zijn kant zou dan wel beschikbaar zijn. Hij kreeg een tik op zijn enkel bij Jong Oranje. Maar de schade zou meevallen. Net als bij Christian Kouamé. Beiden zouden gewoon kunnen starten tegen Charleroi.