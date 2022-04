Interlandbreak niet voor elke Standard-speler even succesvol verlopen: "Ik zag enkele aangeslagen gezichten"

Op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie is Standard de gastheer voor koploper Union.

Op de wekelijkse persbabbel ging Luka Elsner van start met zijn medisch bulletin. "Al onze internationals zijn inmiddels teruggekeerd. Tapsoba (tik op de knie) en Cimirot (kuit) kampen met kleine kwaaltjes, waardoor ze bij de laatste interland aan de kant bleven. Zaterdag zullen we de knoop doorhakken wat hen betreft. Daarnaast voelde Arnaud Bodart zich grieperig, sinds gisteren heeft hij ook koorts. Ook Laifis en Raskin zijn evenmin beschikbaar", gaf de T1 van de Rouches aan.

De voorbije interlandperiode was niet voor elke international van Standard even geslaagd. Selim Amallah keerde met een brede glimlach terug na de kwalificatie voor het WK met Marokko. Dan was de stemming bij Moussa Sissako heel wat minder vrolijk. De Malinees lag met een rode kaart en eigen doelpunt aan de basis van de uitschakeling tegen Tunesië. "Zoiets meemaken op dat toneel... Dat doet onwaarschijnlijk veel pijn. Het heeft Moussa deugd gedaan om terug hier te kunnen trainen. Hij heeft het zwaar, maar we proberen er met zijn allen te zijn voor hem."

Ook de Congolezen van de Rouches, Samuel Bastien en Merveille Bokadi, zagen hun WK-droom afgelopen week aan diggelen geslagen worden door Tarik Tissoudali en co. "Ik zag enkele aangeslagen gezichten, want je krijgt niet al te vaak de kans om je te tonen op een WK. Ik heb begrip voor hun teleurstelling, maar ben er tegelijkertijd van overtuigd dat ze tegen zondag de wil terugvinden om Union te bekampen. Want laat dat vooral duidelijk zijn: wij willen het seizoen op een goede manier beëindigen", aldus Elsner.