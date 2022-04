Rode Duivel kon deze winter naar ... Barcelona: "Jammer, is trein die maar één keer passeert"

Thomas Meunier speelt een goed seizoen bij Borussia Dortmund, maar het had ook helemaal anders kunnen lopen.

Meunier werd deze winter namelijk gepolst door ... Barcelona. "Ik was verrast dat Barcelona me belde", aldus de rechtsback daarover in Het Laatste Nieuws.

Trein

"Ik voldeed aan heel wat parameters van wat ze zochten, maar Dortmund liet meteen duidelijk blijken dat ze me niet wilden laten gaan."

"Jammer, want Barcelona is een trein die maar één keer passeert in je leven. Mentaal was het niet simpel, maar ik begrijp Borussia Dortmund ook."