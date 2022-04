Westerlo kon titel al ruiken maar gaat toch nog onderuit tegen Lommel en moet nog even wachten

Het leek lang geen vraag te zijn van of Westerlo kampioen speelt in 1B maar wel wanneer ze dat zouden doen. Vanavond op het veld van Lommel kregen ze een eerste grote kans maar die grepen ze niet.

Na een kwartier spelen bracht Léo Seydoux Westerlo op voorsprong en enkele minuten later leek het feest helemaal compleet toen de bezoekers een (onterechte) strafschop kregen. Lyle Foster trapte echter niet volledig in de hoek waardoor Lommel-doelman Jari De Busser met het been redding kon brengen.

Ondanks de penalty bleef Westerlo de betere ploeg maar toch ging het niet met een voorsprong de rust in. Een afstandsschot van Diego Rosa verdween via de paal in doel en een minuut later werd Caué moederziel alleen gelaten voor doel en stond het plots 2-1 bij de rust.

De tweede helft begon bijna dramatisch voor Westerlo maar het werd net geen 3-1 dus zat promotie er nog steeds in. Het babezit was voor Westerlo maar echt grote kansen bleven lange tijd uit. In het absolute slot werd de wedstrijd nog ontsierd met een rode kaart voor Mabea van Westerlo die het niet kon verkroppen dat Lommel met 3-1 zou winnen.

Door de 2-1 zege van Lommel kan Westerlo morgen nog altidj kampioen zijn in 1B als RWDM niet wint van Deinze. Bovendien heeft Westerlo nog twee speeldagen om één zege te pakken. Op de laatste speeldag treffen Westerlo en RWDM elkaar.

Voor Lommel was de zege extra speciaal want door de drie punten verzekeren ze zich van het behoud in 1B en moet Virton opnieuw richting eerste amateur.