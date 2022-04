Marc Bys blijft gefrustreerd achter na zure nederlaag tegen Antwerp: "Geen enkele intentie om vooruit te voetballen bij hen na de 0-1"

OHL was vooral voor de pauze veruit de beste ploeg op het veld, maar ging toch met een achterstand de rust in. De troepen van Marc Brys maakten allesbehalve een uitgebluste indruk, maar werden niet beloond met een resultaat. Na de pauze kon OHL voor weinig gevaar zorgen tegen een defensief Antwerp.

Hoewel er voor OHL niet al te veel meer op het spel stond, viel de nederlaag voor Marc Brys moeilijk te verteren. "Ik sta hier met veel frustratie en ontgoocheling. Het is godgeklaagd dat we deze wedstrijd niet winnen. Als je het aan een neutrale voetballiefhebber zou vragen, dan ben ik ervan overtuigd dat hij niet zou weten welke van deze twee ploegen aan het strijden is voor POI."

"Wij speelden gedurfd en namen meteen het spel in handen. We kregen vijf à zes goeie kansen voor de rust en dan valt dat tegendoelpunt vanuit het niets... In de kluts, een non-doelpunt", zucht de Antwerpse coach van OHL. "Na dat doelpunt verdween elke intentie bij hen om vooruit te voetballen. Dat is geen verwijt, maar wel een vaststelling."

Verhaal van het seizoen

Brian Priske greep tijdens de pauze in en schakelde over naar een driemansdefensie. OHL probeerde verwoed op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar doelgevaar was schaars in de tweede helft. "Met hun drie verdedigers kregen we in de tweede helft veel minder ruimte. De jongens hebben er alles aan gedaan, maar na rust creëerden we iets te weinig. En zo moeten we terugblikken op een wedstrijd die we moesten winnen, maar niet naar ons toe hebben kunnen trekken. Het verhaal van ons seizoen? Ja. Dat is kort, hé", knipoogde Brys. "Een opsteker is wel dat we vandaag drie jonge kerels (Keita, Patris en de debuterende Lefrancq, red.) uit onze eigen jeugdwerking op het veld hebben gezien. Dat verdient een compliment. Dat is een bron van toekomst voor de volgende seizoenen", besluit Brys.