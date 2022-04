Philippe Clement vergalt debuut Didier Lamkel Zé

AS Monaco heeft zondagmiddag geen steek laten vallen op bezoek bij laagvlieger FC Metz. De ploeg van Philippe Clement haalde het met 1-2 en klimt op naar de zesde stek in de Ligue 1.

Bij FC Metz kreeg Didier Lamkel Zé meteen een basisplaats. Best opvallend, want de Kameroener trainde pas vrijdag voor het eerst mee met zijn nieuwe club.

Vlak na de rust was het Ben Yedder die Monaco op voorsprong zette. Een kwartier later, net nadat Lamkel Zé naar de kant werd gehaald, bracht Amadou de bordjes opnieuw in evenwicht. Boadu stelde meteen orde op zaken, maar de VAR stak er een stokje voor. Twintig minuten voor tijd haalde de Nederlandse spits dan toch zijn gram. Hij legde de 1-2 eindstand vast.

Monaco klimt dankzij de driepunter op naar plaats zes in de Ligue 1. FC Metz staat op een gedeelde laatste plaats. Met nog acht speeldagen voor de boeg telt de ploeg van Lamkel Zé vijf punten achterstand op een veilige plaats.