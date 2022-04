Er staat veel op het spel voor Genk zondag: tv-gelden worden verdeeld op plaats in de rangschikking

Bij Genk staan ze op scherp voor zondag. Er moet gewonnen worden tegen Seraing of hetzelfde resultaat neergezet worden als STVV. Er hangt immers heel wat van af of ze uit de top acht vallen of niet.

Het seizoen zit er anders op voor de Genkies. In Limburg hopen ze stiekem eigenlijk nog alle twee over Charleroi te springen, maar dan moeten die wel verliezen. Een Limburgse derby in de Europe Play-offs heeft alvast wat meer aantrekkingskracht. En het missen van de top acht betekent dat ze de fans drie thuismatchen door de neus boren. “Bij ons zijn die wedstrijden inbegrepen in de abonnementen. En je verkoopt natuurlijk minder losse tickets in de Europe dan in de Champions' play-offs", aldus algemeen directeur Erik Gerits in HBvL.

"Maar er staat meer op het spel dan alleen wedstrijdgerelateerde inkomsten. De tv-gelden worden door de Pro League verdeeld op basis van je plaats in de eindrangschikking. Die wordt voor de top 8 pas vastgelegd na de play-offs. Ook in het vijfjaarlijks gemiddelde wegen enkele plaatsen hoger of lager flink door.”