Waar rook is, vuur is: OHL onderhandelt met Holzhauser over transfer

Gisteren dook er op sociale media een foto op van Marc Brys die aan het lunchen was met Raphael Holzhauser. Volgens GvA is er ook een transfer van de Oostenrijker op til.

Sinds de foto gisteren op sociale media terechtkwam, vlogen de speculaties in het rond. GvA weet nu dat er wel degelijk interesse is van OH Leuven en dat het waarschijnlijk ook tot een transfer zal komen. Holzhauser heeft een clausule in zijn contract waardoor hij transfervrij kan vertrekken bij degradatie. Die zal hij waarschijnlijk dus ook wel gebruiken.

OHL wil volgend seizoen beter voor de dag komen, vooral aanvallend. Ze willen er een scorende spits bij, maar naast Mercier ook iemand die voor assists en dreiging kan zorgen. Hij verdient wel rond de 700.000 euro bij Beerschot, dus OHL zal diep in de buidel moeten tasten.