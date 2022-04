Spanning in beloftencompetitie voor Gent, Brugge en Standard, maar ook Anderlecht is al zeker van top vier en 1B

Gisteren schreven we al dat Genk zeker is van de top vier, maar ook Anderlecht kan er niet meer uitvallen. Club Brugge en Gent moeten immers nog tegen elkaar spelen en één van beiden of alle twee verliezen dus nog punten.

Club en Gent hadden nog het maximum van de punten nodig om mathematisch Anderlecht nog uit de top vier te duwen, maar door het onderling duel is dit dus onmogelijk. Anderlecht won maandag op het veld van Charleroi met 0-4 en staat samen met Genk aan de leiding. De Limburgers hebben wel nog drie matchen te goed door hun deelname aan de Youth League. Anderlecht vervoegt Genk dus al zeker in 1B volgend seizoen. Voor de beloften van Club, Standard, Gent en Charleroi is het nog vechten. Al mogen we Charleroi al buiten beschouwing laten. Club speelt de volgende twee weken tegen Gent en Standard. En iedereen moet nog tegen het ongenaakbare Genk spelen.