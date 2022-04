Union weet waar het zijn Europese thuismatchen zal afwerken: fans kunnen bij eventuele CL allemaal binnen

Om duidelijke redenen kan Union SG zijn Europese thuismatchen niet in het Dudenpark afwerken. Daarvoor is een oplossing gevonden. De voorrondes worden aan den Dreef van OHL gespeeld, eventuele groepsrondes in het Koning Boudewijnstadion.

Union is al zeker van Europees voetbal door de eerste plaats in de competitie. Ze hebben een ticket voor de voorronde van de Conference League, maar dat kan beter worden indien ze bij de eerste drie in de Champions' Play-offs eindigen. De voorrondes worden dus aan den Dreef gespeeld, waar 9.000 fans binnen kunnen. Als ze de groepsfase bereiken, spelen ze in het Koning Boudewijnstadion, weet Het Nieuwsblad. Daar is ruimte om zowat alle fans een ticket te verkopen en het zou de huur makkelijk kunnen dekken.