FIFA lijkt WK-plan op te bergen en schrapt stemming van agenda

FIFA wierp een poosje geleden het idee op om het WK niet om de vier, maar om de twee jaar te organiseren. Normaal gezien zou er vorige week gestemd worden over dat idee. Al is dat blijkbaar niet meer nodig.

FIFA heeft namelijk het onderwerp van de congresagenda geschrapt. Het is momenteel niet duidelijk of het plan definitief is opgeborgen of even in de koelkast staat te wachten.

Bij de bekendmaking van een tweejaarlijks WK kwam er héél wat kritiek en tegenkanting uit voetbalmiddens. Het zou kunnen dat dat ervoor gezorgd heeft dat de bobo’s aan het denken zijn gegaan.