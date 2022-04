Keert Blessin vroeger dan verwacht terug? 'Deze Belgische topclub wil coach binnenhalen als Italiaans avontuur mislukt'

Alexander Blessin zou wel eens vroeger dan verwacht terug in België kunnen staan. Standard is klaar om de coach binnen te halen als het mislukt bij Genoa CFC.

Alexander Blessin lijkt er namelijk niet in te slagen om Genoa CFC in de Serie A te houden. Bij een degradatie valt het doel dan ook voor de voormalige coach van KV Oostende.

In La Tribune werd echter geopperd dat Standard in het tussenseizoen een poging wil wagen om Blessin terug naar België te halen. In Luik lijkt het einde verhaal voor Luka Elsner.

Tabula rasa

De nieuwe eigenaars van de Rouches willen grote schoonmaak houden en volgend seizoen met een propere lei beginnen. En daar hoort ook een nieuwe coach bij.