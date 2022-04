Vertonghen krijgt een nieuwe coach bij Benfica: deal is rond

Het moet nog officieel aangekondigd worden, maar Jan Vertonghen heeft voor volgend seizoen een nieuwe coach. PSV-trainer Roger Schmidt heeft volgens BILD immers een akkoord gevonden met de Portugese topclub.

Directeur voetbalzaken Rui Costa had er alles voor over om Schmidt als volgende trainer te kunnen binnenhalen. De eerste contacten dateren al van de winterstop. Benfica speelde in de voorrondes van de Champions League tegen PSV. De Portugezen haalden het wel, maar waren wel onder de indruk van het voetbal van PSV.

Schmidt kan trouwens in schoonheid afscheid nemen van de Eindhovenaren, want ze zijn nog op drie fronten actief. Vanavond spelen ze in de Conference League tegen Leicester, maar ook de beker en de landstitel zijn nog binnen bereik.