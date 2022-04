Club Brugge moet niet meer hopen op linksachter van Feyenoord

Vorige zomer probeerde Club Brugge nog zijn linksachter positie te versterken met Tyrel Malacia van Feyenoord. Ondertussen is hij geen spek meer voor de bek van Club Brugge.

Club Brugge is al even op zoek naar een nieuwe linksachter. Vorige zomer kwamen ze zo uit bij Tyrel Malacia van Feyenoord. De Bruggelingen deden een miljoenenbod, maar Feyenoord hield het been stijf.

Terwijl zijn marktwaarde nog 7.5 miljoen euro was vorige zomer volgens Transfermarkt, is dit nu gestegen naar 11,5 miljoen euro. Volgens de makelaar van Malacia is Club Brugge nu kansloos. Want er zijn grote clubs die hem op de voet volgen en komende zomer een bod willen uitbrengen.