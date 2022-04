Mario Götze speelt momenteel bij PSV Eindhoven, maar was ooit een groot talent in de Bundesliga. Vooral aan Klopp en Guardiola heeft hij veel te danken.

Mario Götze (29) draagt dit seizoen het truitje van PSV Eindhoven. Ooit kreeg hij de kans om te evolueren onder leiding van twee van de grootste coaches uit de moderne voetbalgeschiedenis: Jürgen Klopp (van 2009 tot 2013 bij Dortmund) en Pep Guardiola (van 2013 tot 2016 bij Bayern München). In een interview met The Daily Mail vertelt de wereldkampioen van 2014 over zijn ervaringen onder de twee coaches.

"Jürgen Klopp en Pep Guardiola zijn de belangrijkste coaches en personages die ik in mijn carrière heb gehad", opent Mario Götze. Beide coaches zijn momenteel actief in de Premier League en zijn verwikkeld in een spannende titelstrijd. Manchester City en Liverpool ontmoeten elkaar dit weekend in een cruciaal duel: "De titelrace in Engeland dit seizoen is geweldig om te zien. Een paar maanden geleden zag het er heel anders uit, maar ik denk dat City uiteindelijk wel zal winnen. Dat is mijn mening."

"Klopp had waarschijnlijk de grootste impact op mijn carrière. Hij kan erg veeleisend zijn. Hij kan je vriend zijn, maar tegelijkertijd ook erg stoer. Hij dwingt je om geweldig te presteren. Dat is wat er toen met mij gebeurde, en dat is wat er gebeurt met Liverpool nu. Hij is een manager, niet alleen voor de spelers maar voor iedereen bij de club. Eén-op-één kan hij zowel een vriend als een baas zijn. Klopp zijn kracht is om op een bepaalde manier met de spelers te praten en ze zo te helpen", legt Götze mooi uit.

"Als je Pep Guardiola buiten het veld ontmoet, is hij een geweldige kerel. Je kunt met hem praten over je familie, privé-dingen,... Hij is gewoonweg een geweldig persoon. Als je in zijn team speelt, is hij echter zeer veeleisend. Dat is een goede zaak, want hij duwt je wel vooruit, maar soms heb je als speler een andere invalshoek nodig", besluit de Duitser.