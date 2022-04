Opsteker voor Gent: cruciale pion raakt waarschijnlijk fit voor bekerfinale

Nu Gent uit play-off 1 gezakt is op één speeldag van het einde lijkt de bekerfinale nog belangrijker te worden voor de Buffalo's.

KAA Gent staat op één speeldag van het einde net onder Anderlecht op de vijfde plek. Play-off 1 halen kan enkel dus als Anderlecht niet gaat winnen op Kortrijk en Gent dat wel doet. De bekerfinale wordt zo nog belangrijker voor Gent en die wordt ook gespeeld tegen paars-wit. Afgelopen weekend viel Vadis Odjidja uit bij de Buffalo's en het leek of hij de finale niet zou gaan halen. Volgens Het Laatste Nieuws zal Hein Vanhaezebrouck wel kunnen rekenen op Vadis op Paasmaandag.

Al zeer vroeg in de wedstrijd tegen Cercle Brugge liep Odjidja een knieblessure op. Dit weekend zal hij sowieso niet spelen tegen OHL. Dat alles in de hoop om de ex-Anderlechtspeler alsnog fit te krijgen voor Paasmaandag. Ondanks zijn leeftijd van 33 is Vadis nog steeds een cruciale pion in het elftal van Vanhaezebrouck. Hjulsager zou de meest logische vervanger zijn voor Vadis als hij de finale toch niet haalt.