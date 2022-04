Besnik Hasi wil zich opnieuw dichter bij huis profileren: "Tijd om me weer te bewijzen voor het grote publiek"

Begin maart werd Besnik Hasi (50) bedankt voor bewezen diensten bij Al-Ahli. Na vier jaar in het Midden-Oosten is de tijd rijp om weer dichter bij huis aan de slag te gaan. Dat vertelt de ex-speler van Racing Genk en Anderlecht in Het Laatste Nieuws.

"Wie naar het Midden-Oosten trekt, krijgt de stempel om voor het geld te kiezen of te willen uitbollen. Ik kan je garanderen dat ik de voorbije jaren een veel completere trainer ben geworden door met andere middelen en culturen te werken. Ik besef anderzijds wel dat het tijd is om nu terug in the picture te staan. Mijn volgende stap zal er één in Europa zijn. Het is tijd om me weer te bewijzen voor het grote publiek", aldus Hasi.

Ook het gezin van Hasi zal inspraak krijgen in de nieuwe bestemming. "Zij snakken naar meer quality time. Tegelijkertijd begrijpen zij ook dat je als coach niet vaak de luxe hebt om achter de hoek te werken. Dat kon alleen in mijn Anderlecht-periode. Daarom heb ik ook beslist om tot het einde van het seizoen zeker niet in te gaan op aanbiedingen."

Besnik Hasi was als coach actief bij achtereenvolgens Anderlecht, Legia Warschau, Olympiakos, Al-Raed en Al-Ahli. Met paars-wit won Hasi de titel in 2014.