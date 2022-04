KVO-fans krijgen hun zin: publiekslieveling blijft nog een jaartje langer

Meteen nadat KV Oostende zich verzekerde van een extra jaar in 1A kwamen ook al de eerste vragen over de kern voor volgend seizoen. En dan specifiek of Brecht Capon nog een nieuw contract zou krijgen. Daar is nu al duidelijkheid over.

Capon mocht het nieuws zelf aankondigen op de site van KVO. Het bestuur toont met de snelle beslissing dat ze nog op de ervaren Belg rekenen. "Afgelopen seizoen verliep moeizaam, maar we zijn blij het behoud te kunnen verwezenlijken. Zo mag KVO zich opmaken voor een tiende seizoen op rij in de hoogste klasse", zegt hij. "Zelf speelde ik hier zeven seizoenen met heel wat mooie momenten: Play-off 1, een bekerfinale en Europees voetbal tegen Marseille." "Het is dus al heel mooi geweest, maar hier stopt het niet. Ook volgend seizoen speel ik bij deze mooie club. Ik ben KVO dankbaar dat ik mijn verhaal hier verder mag schrijven. Laat ons samen uitkijken naar een mooi en beter seizoen”, aldus de vice-kapitein.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Eupen - KV Oostende nu live op Voetbalkrant.com.