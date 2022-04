Brian Priske blijft strijdvaardig in lastige omstandigheden: "Beerschot was heftig, maar zelf opstappen is nooit een optie geweest"

Eind goed, al goed voor Antwerp. De Great Old schaarde zich na een turbulente competitie bij de top vier. Zaterdagavond sluit Antwerp de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. In Gazet van Antwerpen blikt Brian Priske terug op enkele woelige maanden op de Bosuil.

Zo stormde voorzitter Paul Gheysens tijdens de rust van de Antwerpse derby de kleedkamer binnen. Iets wat een diepe indruk achterliet op Brian Priske. "Dat is uiteraard een heel heftig moment geweest, daar ga ik niet over liegen. Op dat moment is er heel veel druk op de spelers gaan liggen. Dát is het moment dat je mentaliteit moet laten zien. Dat maakt het verschil tussen normale en buitengewone spelers", aldus Priske, die aangaf sindsdien niet meer met zijn voorzitter gesproken te hebben.

Voor de Deense coach leek het verhaal geschreven op de Bosuil, maar net als zijn spelers hield Priske het hoofd koel in moeilijke omstandigheden. "Ik probeer het zo goed mogelijk te doen, ik geef niet op. Het gaat niet om mij, maar om de ploeg. Ik kon niet alles en iedereen in de steek laten, na alles wat we hebben opgebouwd. Dat was nooit een optie."

Brian Priske kijkt ook al vooruit naar de Champions' Play-Offs. De vraag is of dit Antwerp in de play-offs een rol van betekenis kan spelen. "Als we genoeg energie en kwaliteit brengen, kunnen we iedereen kloppen. De spelers zullen nog een paar weken alles moeten geven. Als ze dat doen, ben ik er zeker van dat we nog heel veel punten zullen pakken."