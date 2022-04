Castro-Montes beseft dat ze het eerder hebben laten liggen: "We verloren te veel punten tegen de 'kleinere' ploegen"

Castro-Montes vertelt in Het Nieuwsblad dat de ontgoocheling groot is na de wedstrijd tegen Cercle Brugge, maar beseft goed dat ze het eerder hebben laten liggen. Wil het alsnog de top vier in moet het hopen op een misstap van Anderlecht op Kortrijk.

Castro-Montes van KAA Gent schat de kans fityfity in voor kwalificatie voor Play-Off 1. "Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat Anderlecht punten gaat laten liggen in Kortrijk. Paars-wit is heel goed bezig en zit in die flow. Het is aan ons om tegen OH Leuven te winnen en te hopen op een mirakel. Als we zondag niet winnen maken we geen kans", verklaart de verdediger van KAA Gent.

Als Gent morgen wint, pakt het 25 op 27 in de laatste negen wedstrijden. "Dan zou het zuur zijn als we hiermee alsnog in Play-Off 2 belanden. Het zal natuurlijk niet aan die ene wedstrijd tegen cercle Brugge liggen. We lieten het liggen in andere duels. Het einde van het seizoen is sowieso fantastisch, maar als we het niet halen, zegt dat iets over de rest van ons seizoen", vertelt Castro-Montes.

Puntenverlies

Gent verloor veel punten bij de start van het seizoen en in januari. "We lieten te veel punten liggen tegen de 'kleinere'. Als ik daar nu op terugkijk, snap ik niet hoe dat komt. We werden genoeg gewaarschuwd vooraf. Tegen de 'grotere' ploegen pakten we meestal wel de punten met goed voetbal", zegt de Belgische verdediger.

Als Gent Play-Off 1 mist, kan het alles op de bekerfinale zetten. "Als we in Play-Off 2 belanden, missen we één van onze doelstellingen. Maar ik zou niet zeggen dat ons seizoen dan mislukt is. Het zou een zware teleurstelling zijn moesten we de top vier mislopen. Al hebben we wel de bekerfinale achter de hand. De druk is er en we beseffen dat het een Europees ticket en een prijs kan opleveren", besluit de vleugelverdediger.