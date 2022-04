(In welke rol) is Timmy Simons volgend seizoen nog actief aan de Gaverbeek?

Na een voor Zulte Waregem alweer teleurstellend en turbulent seizoen is degradatie naar 1B nipt vermeden. Essevee sluit de campagne af met een verplaatsing naar Charleroi.

Dat er de komende maanden heel wat dreigt te veranderen bij Zulte Waregem, staat buiten kijf. Volgend seizoen degraderen er immers drie ploegen uit de Jupiler Pro League en Essevee beseft dat ze alle zeilen moeten bijzetten om dat onheil niet op zich af te roepen.

Een van de vragen is of Timmy Simons (45) ook volgend seizoen de rol van T1 op zich zal nemen. Samen met Davy De fauw nam Simons in december de fakkel over van Francky Dury.

Het Nieuwsblad weet dat Simons volgende week samenzit met het Essevee-bestuur over zijn toekomst. Simons zou daarbij voor alles openstaan: aanblijven als T1 of een stapje opzijzetten. De voorbije dagen werd er aan de Gaverbeek duchtig gespeculeerd over de terugkeer van ex-speler Mbaye Leye, die na zijn ontslag bij Standard in oktober zonder club zit.