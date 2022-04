Obbi Oulare maakte eindelijk debuut bij RWDM: "Tijdens wedstrijden tonen hoe hard ik hier al gewerkt heb"

Obbi Oulare is intussen 26 jaar oud. De boomlange spits verdween bij Barnsley naar het achterplan en werd door de Engelse tweedeklasser voor 18 maanden uitgeleend aan RWDM. Bij de Brusselaars richt Oulare zich op volgend seizoen, al maakte hij vorig weekend zijn debuut voor zijn nieuwe werkgever.

Oulare viel een kwartier voor tijd in tegen Deinze, toen de 3-0-eindstand al op het bord stond. "Het deed ongelooflijk veel deugd om het veld op te komen, al waren de omstandigheden uiteraard niet gunstig", vertelt Oulare in La Dernière Heure.

Initieel was het de bedoeling om de blessuregevoelige Oulare klaar te stomen voor de start van het nieuwe seizoen, maar de ex-speler van onder meer Club Brugge en Antwerp staat voor op schema. "Ik heb ontzettend hard gewerkt om klaar te geraken voor de barrages tegen Seraing. Ik hoop dat ik tijdens die wedstrijden kan laten zien hoe hard ik vanaf dag één gewerkt heb hier."

Obbi Oulare maakte in 2014 zijn debuut in de hoogste klasse bij Club Brugge. Acht jaar, en vele blessures later, heeft de zoon van Genk-legende Souleymane Oulare 'amper' 125 officiële wedstrijden op de teller.