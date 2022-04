Slechte seizoensstart en maand januari kunnen beslissend zijn voor Gent in de strijd om Play-Off 1

Met nog één speeldag te gaan in de reguliere competitie heeft Gent het niet meer in eigen handen. Na het puntenverlies van afgelopen zondag tegen Cercle Brugge (2-2) staat het momenteel vijfde in het klassement. Enkel de vier eerste hebben recht op een ticket voor Play-Off 1.

KAA Gent is na het gelijkspel op Cercle Brugge uit de top vier gevallen. Met nog één wedstrijd te gaan moet Gent absoluut winnen en hopen op puntenverlies van Anderlecht. Enkel dan neemt het deel aan Play-Off 1.

Veel onvrede afgelopen zondag in het kamp van Gent na het gelijkspel op het veld van Cercle Brugge. Voor aanvang van deze wedstrijd stond het nog op plaats vier. Maar Anderlecht profiteerde van het puntenverlies om over Gent naar de vierde plaats te springen.

De wedstrijd tegen Cercle Brugge is misschien wel de doodsteek, maar Gent heeft ook doorheen het seizoen op belangrijke momenten te veel punten laten liggen. Als we kijken naar het begin van het nieuwe voetbaljaar in juli dan zien we dat Gent slecht start met 1 op 9 tegen Sint-Truiden, Beerschot en Oostende.

Vervolgens pakt Hein Vanhaezebrouck twee overwinningen op rij tegen Mechelen en Club Brugge, maar wat volgt is opnieuw een 1 op 9 tegen Charleroi, Kortrijk en Anderlecht. Eind september kan Gent opnieuw winnen en pakt het op de daaropvolgende vier wedstrijden 6 op 12, met verliespartijen tegen Antwerp en Union SG.

De kampioen van 2015 kan de heenronde mooi afsluiten met 9 op 9 en haalt in totaal 27 op 51. Te weinig voor een ploeg met hoge ambities.

Bij de start van de terugronde pakt Gent zeven punten uit de vier eerste wedstrijden. Het wint thuis van Genk en Sint-Truiden, maar speelt gelijk bij de leider Union SG en verliest in een spektakelstuk met 4-3 van Mechelen.

Afrika Cup

In januari kan Gent niet rekenen op Tissoudali en Ngadeu, beide basispionnen zijn opgeroepen voor de Afrika Cup met Marokko en Kameroen. De afwezigheid van Tissoudali is duidelijk voelbaar bij Gent. Het kan in januari niet winnen en pakt slechts 3 op 12, met gelijke spelen tegen Kortrijk, Charleroi en Oostende.

De terugkeer van Tissoudali en Ngadeu is meer dan welkom aan de kant van Gent. Na de dramatische maand januari wint het zeven wedstrijden op rij, met overwinningen tegen Club Brugge en Anderlecht. Gent doet weer volop mee voor Play-Off 1. In deze zeven duels is Tissoudali overigens de grote uitblinker met vijf doelpunten.

Einde reeks

De knappe reeks is afgelopen zondag afgebroken met een gelijkspel tegen Cercle Brugge. Deze komt misschien op het slechtste moment in het seizoen. Door het puntenverlies valt Gent, op één speeldag van het einde, uit de top vier. Wil Hein Vanhaezebrouck nog deelnemen aan Play-Off 1 moet het tegen OHL beter doen dan Anderlecht op Kortrijk. Beide wedstrijden worden op zondag om 18u30 gespeeld.

Klassement:

1. Union SG - 74p

2. Club Brugge - 69p

3. Antwerp - 62p

4. Anderlecht - 61p

5. Gent - 59p