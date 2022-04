🎥 Ongeziene beelden uit de Braziliaanse 5de klasse

Toen bij de wedstrijd tussen Desportiva Ferroviária en Nova Venecia in de vijfde klasse van Brazilië het fluitsignaal klonk om te gaan rusten, stormde de trainer van de bezoekers het veld op. Soriano liet op een niet mis te verstane wijze aan de arbitrage weten het met iets niet eens te zijn.

De trainer ontving geel van de scheidsrechter tijdens het intussen ontstane opstootje. Toen de vrouwelijke grensrechter van dienst Soriano probeerde te kalmeren kreeg zij een kopstoot van de Braziliaan. Zij greep hierna meteen naar haar neus en keek verbouwereerd naar Soriano, die direct van het veld werd gestuurd door de scheidsrechter.

New low in football: Brazilian manager Rafael Soriano of 5th tier Brazilian club Desportivo Ferroviaria, headbutting a lineswoman pic.twitter.com/TPdXMCq6Qo