Ex-coach hard voor Racing Genk: "Onlogisch en beschamend"

Racing Genk deed zondag wat het moest doen door te gaan winnen op het veld van Seraing. Daarmee plaatste de Limburgers zich na een teleurstellend seizoen alsnog voor de Europe play-offs. Zo behoudt de ploeg van Bernd Storck uitzicht op Europees voetbal.

Al is het een publiek geheim dat Racing Genk voor aanvang van het seizoen veel hoger mikte. Na de schitterende reeks in de play-offs van vorig seizoen zouden de Limburgers dit seizoen hun voet naast Club Brugge gaan zetten. Dat bleek echter te hoog gegrepen.

In Het Nieuwsblad is René Vandereycken streng voor zijn ex-club. "Bij Genk moeten we ook na de kwalificatie voor de Europe play-offs spreken van een mislukt seizoen. Er dringt zich een grondige interne analyse op van wat er fout is gelopen en wie daarvoor verantwoordelijk is."

"Genk eindigde vorig seizoen op een tweede plaats na een schitterende eindronde en kon in het tussenseizoen al zijn sterkhouders samenhouden. Dan is dit resultaat onlogisch en beschamend", aldus Vandereycken.