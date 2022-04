Mazzu aangepakt omdat hij forfaitzege eist: "Dat is niet de meest faire oplossing"

De partij tussen Union SG en Beerschot werd afgelopen weekend in de 83ste minuut gestaakt bij een 0-0-stand, nadat supporters van Beerschot het veld opkwamen.

Na afloop van de partij claimde Felice Mazzu meteen de forfaitzege, iets wat bij René Vandereycken meteen in het verkeerde keelgat schoot.

“Hij vergeleek de situatie met Standard-Charleroi in december, die resulteerde in een forfaitnederlaag voor Standard, maar hij vergeet dat Charleroi 0-3 voorstond toen dat duel werd stilgelegd”, zegt Vandereycken in Het Nieuwsblad.

“Het getuigt niet van neutraliteit en sportiviteit om druk te zetten terwijl je ploeg op minder dan tien minuten van het einde op 0-0 stond. De meest faire oplossing is om de resterende minuten achter gesloten deuren in te halen.”

Voor Vandereycken kan het niet dat het wangedrag van de heethoofden in het vak van Beerschot consequenties hebben voor de titelstrijd.