Oostende ziet geblesseerde aanvaller pas tijdens voorbereiding volgend seizoen terug

Tatshuhiro Sakamoto, aanvaller van KV Oostende, zal de komende weken niet meer in actie komen. De Japanner viel afgelopen weekend uit in de match tegen Eupen.

Sakamoto moest al in de eerste helft het veld verlaten. Hij liep tegen Eupen een scheurtje op in de hamstrings en zal enkele weken buiten strijd zijn. Dat betekent dat hij de komende oefenwedstrijden wellicht niet meer in actie zal komen.

Er wordt op hem gerekend voor volgend seizoen. Sakamoto toonde in de 12 wedstrijden die hij speelde dat hij een meerwaarde kan betekenen.