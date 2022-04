Voor Peter Verbeke is de Europa League cruciaal: "Als we Europees voetbal halen zijn ze misschien geneigd te blijven"

Voor Anderlecht is Europees voetbal cruciaal en het liefst Europa League of Champions League. Op die manier hoopt Peter Verbeke, CEO van Anderlecht, sommige jongens een extra jaar in het Lotto Park te houden.

In een interview met 'De Tribune', een podcast op Radio 1, zei de CEO van Anderlecht gisteren dat het voor de club van groot belang is om Europa League of Champions League te behalen. “Europees voetbal is bepalend voor jongens als Yari Verschaeren en Sergio Gomez. Als we Europa League halen, zijn ze misschien geneigd om een jaartje langer te blijven", zegt Peter Verbeke.

Ook voor Zirkzee is de de CEO nog hoopvol. "Voor Zirkzee zijn er misschien iets meer opties omdat hij nog maar een contract van een jaar heeft bij Bayern München. Dan is de vraag: wat wil de speler? Wat wil de makelaar van de speler? Wat kunnen we aanbieden?", besluit Verbeke.

Anderlecht kan maandag de kortste weg naar Europees voetbal nemen door AA Gent te kloppen in de bekerfinale.