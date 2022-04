Moeskroen enige profclub die (voorlopig) naast licentie grijpt, amper vier clubs uit Eerste Nationale maken kans op promotie

Neen, een donderslag bij heldere hemel kunnen we dit al lang niet meer noemen. Moeskroen heeft alweer naast een licentie voor profvoetbal gegrepen. De overige 23 profclubs kregen wel groen licht om volgend seizoen uit te komen in 1A of 1B.

Ook dit seizoen werd Moeskroen alweer geconfronteerd met financiële problemen. Spelerslonen bleven onbetaald, met stakingen tot gevolg. Dat Moeskroen naast een licentie (in eerste zit) grijpt, hoeft dan ook dit seizoen weer niet te verbazen. Is het dan over en uit voor Les Hurlus? Neen, want Moeskroen zal in beroep gaan tegen de beslissing van de licentiecommissie. Zo kopen de Henegouwers tijd om oplossingen (lees: een geldschieter) te vinden. Eerste Nationale: amper vier clubs hebben proflicentie beet Dit seizoen promoveert er één club uit Eerste Nationale naar 1B. Opvallend: slechts vier (op vijftien) teams hebben hun proflicentie voor volgend seizoen behaald en komen dus in aanmerking voor promotie naar het profvoetbal. Het gaat om Luik, Patro Eisden, Dender en Wezet. De top vier in Eerste Nationale speelt na de reguliere competitie play-offs. Ook ploegen zonder licentie voor profvoetbal mogen hieraan deelnemen, maar kunnen niet promoveren. Lees HIER alles over deze vreemde situatie.