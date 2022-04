Ferme verrassing: 'Cercle Brugge haalt topschutter op in tweede amateurklasse'

Bij Cercle Brugge zijn ze op zoek naar een nieuwe spits. En daarbij komen ze uit bij een toch wel opvallende naam.

Cercle Brugge denkt volgens Het Belang van Limburg namelijk aan Stan Braem, die al een paar weken zou meetrainen bij de club.

De spits scoorde de voorbije zes seizoenen meer dan 150 doelpunten in de nationale reeksen van het voetbal.

Zwevezele

Dit seizoen was hij ook goed voor meer dan een doelpunt per gespeelde wedstrijd in de tweede amateurklasse, waar hij uitkomt voor Zwevezele.

Dat team zal na dit seizoen door te strenge licentievoorwaarden niet langer uitkomen in het nationale voetbal, waardoor de topschutter op zoek ging naar een nieuwe uitdaging.