Fikse waarschuwing voor nieuwe aanwinst Club Brugge: "Als je dat niet doet, zijn ze niet tevreden"

Club Brugge heeft zes miljoen euro klaarliggen om Björn Meijer over te nemen van FC Groningen.

Frederik Stenman, één van de voorgangers op de linksback bij Groningen, ziet het als een mooie stap voor een speler die nog maar een half jaar in het basiselftal staat.

“Hij is groot, fysiek sterk en aanvallend heel goed. Oké, hij kan misschien nog wat werken aan zijn defensieve taken, maar ik vind de stap naar een Champions League-club een mooie voor hem”, vertelt Stenman aan RTV Noord. “Hij is nog geen Europese toplinksback, maar dat kun je ook niet verwachten van een negentienjarige jongen.”

Een topspeler is het nog niet, maar toch zijn de verwachtingen ook voor jongeren groot bij een club als Club Brugge. Dat hebben andere youngsters al aan den lijve ondervonden. “Bij Club Brugge moet je elk jaar strijden om het kampioenschap. Als je dat niet doet, zijn ze niet tevreden. Ik denk echter wel dat hij zeker gaat slagen. Ik heb een aantal interviews met hem gezien: hij staat met beide benen op de grond en ik ben dan ook niet bang dat hij gaat zweven.”