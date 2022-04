Olivier Deschacht ziet het gebeuren bij Anderlecht: "Indien ze die finale verliezen..."

De bekerfinale komt er met rasse schreden aan. Maandag staan Anderlecht en AA Gent oog in oog met elkaar.

Olivier Deschacht trekt maandag met vrienden naar de bekerfinale. Een favoriet aanduiden vindt de gewezen speler van paarswit bijzonder moeilijk.

“AA Gent is fantastisch bezig de laatste tijd, maar Anderlecht was laatst op Gent wel beter. Het worden in elk geval belangrijke weken voor Anderlecht. Indien ze die finale verliezen, zal de druk in de play-offs weer heel groot zijn”, zegt Deschacht aan KW.

Deschacht keek op van hoe Anderlecht de kwalificatie voor de Champions’ Play-Offs vierde. “Daar mag Anderlecht nooit tevreden mee zijn, Anderlecht moet altijd meespelen voor de titel. Ook in deze play-offs. Waarom niet? Ze zijn toch niet minder dan Union én ze speelden goed tegen Club Brugge.”