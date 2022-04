Romelu Lukaku laat er geen twijfel over bestaan: "Ik zal daar mijn carrière afsluiten"

Romelu Lukaku zit momenteel op een zijspoor bij Chelsea en beleeft dus zeer onzekere tijden richting zijn persoonlijke toekomst.

Over één ding is Lukaku echter wel heel duidelijk. Hij weet voor honderd procent zeker waar hij zijn carrière als profvoetballer zal afsluiten.

“Ik zal eindigen bij de club waar het voor mij allemaal begon. Anderlecht is altijd dé club voor mij geweest”, zegt Big Rom in een video van FIFA.

“Ik was er altijd fan van en toen ze mij aantrokken, ging er een droom in vervulling. Het is mijn thuis en ik voel mij er zeer geliefd.”

Want op Neerpede is hij nog altijd kind aan huis. “Romelu heeft hier precies nog altijd een badge (lacht). Hij kan overal binnen en hij krijgt altijd een warm welkom”, vult Jean Kindermans aan.