'Voorzichtigheid geboden: Club Brugge heeft miljoenentransfer nog niet beet'

Club Brugge is volop bezig met versterking te zoeken voor volgend seizoen. En daarbij worden heel wat spelers genoemd.

Club Brugge heeft zo al eventjes duidelijke interesse in linksachter Bjorn Meijer van FC Groningen, zo werd afgelopen week duidelijk.

In Nederland werd al gesproken over een afgeronde deal voor een bedrag van zes miljoen euro, maar een en ander is toch nog niet in kannen en kruiken.

Nog geen deal

Zo moeten Groningen en Club Brugge het volgens Het Laatste Nieuws nog eens worden over de betalingsmodaliteiten.

Verder is er ook nog geen persoonlijk akkoord tussen de verdediger en blauw-zwart, al zitten beide partijen wel op dezelfde lijn.