De aard van het beestje... Wat als Deschacht moet kiezen tussen zege van Anderlecht in bekerfinale en zijn eigen afscheidsmatch?

Olivier Deschacht krijgt zaterdag zijn afscheidsmatch. Hij neemt het met zijn team van ex-spelers op tegen Davy De fauw. En maandag is er aan de bekerfinale tussen 'zijn' Anderlecht en Gent.

In 'Team Deschacht' zitten heel wat vedetten zoals Boussoufa, Jovanovic, Proto... "Ik heb vooral spelers uitgenodigd met wie ik mijn palmares bij Anderlecht heb opgebouwd én met wie ik een goede band had”, aldus Deschacht in KVW. “Iedereen zei meteen ja, heel tof. Het zijn ook spelers die altijd willen winnen. Ja, ik zou dus ook heel graag mijn laatste match winnen. Maar het wordt heel leuk, ook achteraf. We hebben heel veel herinneringen op te halen. Sommige spelers heb ik al tien jaar niet meer gezien.”

Winnen, 't is nog altijd de aard van het beestje. En wat als hij zou moeten kiezen tussen een zege in zijn Legends Game of een bekerwinst van Anderlecht? “Tja, een zege van Anderlecht maakt voor mij niet zo’n verschil. En mijn allerlaatste match winnen, dat is voor de rest van mijn leven, hé.”