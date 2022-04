Deze twaalf teams zijn nog actief in Europese competities: Engeland boven, nog maar één Italiaanse club

Na een bewogen speelronde kennen we de halvefinalisten in de Champions League, Europa League en Conference League. Welke clubs mogen nog hopen op Europees zilverwerk?

Met vier deelnemers is Engeland de hofleverancier in de halve finales van de drie Europese toernooien. Spanje en Duitsland vaardigen allebei twee teams af. Italië en Frankrijk hebben nog een club actief in Europa. Nederland (Feyenoord) en Schotland (Rangers) zijn de vreemde eenden in de bijt.

Manchester City-Real Madrid

Liverpool-Villarreal

Europa League

West Ham United-Eintracht Frankfurt

Rangers-RB Leipzig

Conference League

Leicester City-AS Roma

Feyenoord-Ol. Marseille

De heenwedstrijden worden gespeeld van 26 tot en met 28 april, de terugwedstrijden volgen een week later.